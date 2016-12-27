▲野村周平和水原希子都跟同款跑車合照。（圖／翻攝自野村周平、水原希子IG）

混血模特兒水原希子在26日於個人Instagram上PO出一張和湖水綠色的跑車的合照，巧的是，和水原希子傳緋聞的演員野村周平也在相近的時間上傳和跑車的合照，車款還與水原希子照片中的跑車相同，兩人關係再次引發各界猜想。

曾參與人氣日劇《朝5晚9》的小鮮肉演員野村周平，和水原希子疑似因一起拍攝雜誌照片、進而發展戀愛關係，先前水原希子出席活動被問到兩人關係時雖然沒有正面回答、但甜笑的樣子似乎間接證實戀愛中；今年六月，更有媒體指出兩人已經「半同居」，戀情相當穩定。

而在聖誕節時，野村周平先是在個人Instagram上傳一張和跑車的合照，並寫下：「配達完了（配送完成）」，沒過多久，水原希子就在Instagram上傳和同款跑車的合照，疑似聖誕節放閃行為，更讓網友覺得兩人就是在熱戀ING！