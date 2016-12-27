（中央社普林斯頓26日綜合外電報導）美國女天文學家魯賓（Vera Rubin）昨天在新澤西州與世長辭，享壽88歲。她生前曾開闢宇宙看不見暗物質的研究領域，許多共事者都視之為諾貝爾獎的一大遺珠。



路透社報導，魯賓的兒子、普林斯頓大學地球科學教授艾藍．魯賓（Allan Rubin）今天在電子郵件中說，魯賓昨天在普林斯頓一處養護中心過世。她患有失智症多年。



魯賓是費城人，1970年代任職於華盛頓卡內基科學研究所（Carnegie Institution for Science）時，使用星系自轉發現暗物質的第一個直接證據。



魯賓與光譜儀設計師福特（Kent Ford）共事時，發現星系邊緣的暗物質自轉速度與中間物質相同。這項發現與物理定律相違背。根據物理定律，星系中間有更大物質，像是灰塵、恆星與氣體，代表移動速度應該比物質較少的邊緣更快。



科學家提出的解釋是，星系周圍有一圈暗物質，使得星系各處都有質量。目前沒有人直接觀察到暗物質，而是從魯賓等天文學家與物理學家的研究推論出來的。



科學家已經發現，有一小部分的暗物質是由微中子組成。微中子是快速移動的微小粒子，不會真的與一般物質互動。



「華盛頓郵報」報導，魯賓整個職涯都遭受性別歧視。魯賓一生多數時間任職於卡內基科學研究所，到21世紀都有新發現，包括之前未知的星系。



多年來，她一直被視為諾貝爾獎熱門人選，但一直淪為遺珠。許多人把魯賓從未獲得諾獎肯定，歸因於男性科學家與諾貝爾獎委員會的性別歧視。



華盛頓大學天文學家李維斯克（Emily Levesque）6月向「天文學期刊」（Astronomy Magazine）表示，暗物質的發現，顛覆了天文學和宇宙概念，應該頒給她諾貝爾獎。



李維斯克並說：「諾貝爾獎創辦人諾貝爾（AlfredNobel）遺囑「闡明物理學獎是在肯定物理學界『最重要的發現』。如果暗物質不符合這樣的描述，我真不知道什麼才符合。」



魯賓1948年畢業於瓦沙大學（Vassar College），取得天文學學位。她之後獲得康乃爾大學碩士學位與喬治城大學（Georgetown University）博士學位。



魯賓的科學成就讓她獲得許多榮譽，包括成為第2名入選美國國家科學院（National Academy of Sciences）院士的女天文學家，並在1993年獲當時總統柯林頓頒發國家科學獎章。（譯者：中央社張曉雯）1051227