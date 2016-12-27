電玩改編電影北美不埋單？ 《刺客教條》首周票房慘淡NOWnews今日新聞 (2016-12-27 12:38)
由Ubisoft旗下知名電玩改編的同名電影《刺客教條》在北美上映後的四天周末假期內僅獲得1500萬美元票房收入，上映六天的票房成績為2250萬美元，在美國國內票房排名第五，距離成本1.25億美元還有一段很長的路要走。
雖然電影有著和「知名電玩」《刺客教條》同名的美好開端，在北美上映後票房收入就不盡理想，比起當初估計能在周末假期獲得2500萬至3000萬美元的數字有所差距，目前國內票房為2250萬美元（佔61.3%)，國外票房收入為1420萬美元（佔38.7%)，全球總票房加總為3669萬美元；不過千萬別忘了《刺客教條》在中國地區可還沒上映！像是日前Blizzard所推出的《魔獸世界》、《魔獸爭霸》改編的電影《魔獸：崛起》同樣在北美成績也不亮眼，最後靠著中國市場的強力支持，才獲得4.33億美元的成績。
《刺客教條》講述罪犯卡倫•林區（麥可‧法斯賓達 飾）因犯下殺人罪，本已被執行死刑，但醒來後發現自己身在西班牙的阿布斯特戈工業；透過「記憶回溯機」卡倫•林區回到15世紀的西班牙宗教裁判所，親歷祖先的記憶，也在此時發現自己的祖先阿基拉（Aguilar）原來是名刺客，一邊與聖殿騎士們對抗，一邊尋找非常重要的神器。
《刺客教條》將於台灣時間12月8日上映。
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