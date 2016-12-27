回顧《SMAP》吹熄燈號 中居正廣暴哭不休NOWnews今日新聞 (2016-12-27 12:50)
成軍28年的傑尼斯天團「SMAP」本周六即將解散，由團員共同主持的節目《SMAPXSMAP》也在昨天（26日）迎來最終回，回顧從1996年4月開播以來20年又9個月的點點滴滴，包括前成員森且行的退出，還有三年前五人首次旅行時中居正廣邊唱《BEST FRIEND》突然暴哭，一幕幕都讓人十分不捨，最後五人合體獻唱《世界唯一僅有的花》再次感動落淚，節目正式吹熄燈號。
回顧滿是淚水的片段，當時《SMAP》開播約一個半月時，前成員森且行宣布退出，最後一次錄製中六人演唱《BEST FRIEND》時，森且行落淚，隊長中居正廣也跟著暴哭；接著2002年因稻垣吾郎在前一年撞傷女警遭逮，原本開心的十周年卻是四缺一，他睽違七個月後回到《SMAP》，感動粉絲支持及團員包容而感動落淚。
三年前在節目《SMAP》安排下，五人首次同遊大阪，當晚泡完溫泉後，五人到遊樂場玩電動，再到KTV唱歌，當唱到《BEST FRIEND》時，微醺的中居正廣悲從中來，竟意外落淚，還惹哭身邊的草彅剛。隔年五人結束《27小時電視》演出，節目送上森且行的親筆信，讓中居再次泣不成聲，內心始終放不下六人的SMAP。
粉絲昨晚跟著節目回顧SMAP感人時刻，以及他們曾經面對的低潮，也傳真向富士電視台表達對SMAP的感謝之意。一同與SMAP成長的粉絲們十分不捨他們即將解散，也在網路上頻頻喊話，希望五人可以再次一起帶給觀眾歡樂。
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