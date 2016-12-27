（中央社記者尹俊傑北京27日電）中國大陸國家航天局副局長吳豔華今天說，大陸計劃2020年左右發射首個火星探測器，並在第2次探測火星時執行採樣返回任務。此外，大陸也將規劃木星和小行星探測。



大陸國務院新聞辦公室上午舉行記者會，發表「2016中國的航天（航太）」白皮書，並邀吳豔華說明白皮書和大陸航太發展情況。吳豔華回應媒體提問時，作上述表示。



吳豔華說，大陸政府1月正式批准首次火星探測任務，象徵大陸的外太空探測將從月球邁向更深遠的宇宙。大陸未來10、15年的外太空探測工程規劃實施4次重大任務。



一是2020年左右發射首個火星探測器，一步實現環繞火星、著陸和在火星表面巡視探測的任務。二是執行第2次火星探測任務，在火星表面採樣並返回，從事火星構造、物質成分等科學分析與研究。



三是進行一次小行星探測。四是規劃一次木星和行星的探測。



吳豔華表示，大陸正啟動研製名為「長征九號」的下一代重型運載火箭，初步規劃2030年左右首次升空，具體首飛時間仍要視技術突破和未來航太重大工程實施情況而定。



此外，規劃「天地一體化（整合）」資訊網路系統，讓通訊衛星與地面光纖系統互聯互通，以及強化衛星等太空載具在軌服務與維護能力，也都是大陸未來航太發展的重大工程。1051227