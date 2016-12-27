（中央社記者姜遠珍首爾27日專電）南韓造星經紀公司JYP娛樂消息人士表示，旗下女團TWICE今年10月24日發售的第3張迷你專輯「TWICEcoaster: LANE1」銷量達34.7萬張，創下今年韓女團專輯銷量的最高紀錄。



南韓聯合新聞通訊社今天報導，在南韓樂壇，女團專輯銷量達5萬張即被視為成功之作，銷量突破34萬張的意義重大可想而知。



據報導，女團TWICE每發專輯銷量都遞增，去年10月發售的出道專輯銷量突破10萬張，今年4月發售的第2張迷你專輯銷量突破18萬張。



JYP娛樂表示，TWICE出道僅1年2個月，發售的3張專輯總銷量便達62.7萬張，取得一般南韓女團難以想像的好成績。1051227