偵照共艦不公布 馮世寬:沒必要故意展示實力中廣新聞網 (2016-12-27 12:40)
大陸海軍「遼寧號」航空母艦戰鬥群南下進行軍演，國防部長馮世寬證實，國軍的確派出F-16戰機偵照監控，不過我方沒有必要公布，應該要隱藏實力。馮世寬說，中共艦隊全程沒有進入我方防空識別區，演訓過程中相當平和，我方都有全程掌控。(李人岳報導)
大陸海軍「遼寧號」航空母艦戰鬥群南下進行軍演，途經台灣東部外海，國防部長馮世寬證實，國軍的確派出F-16戰機偵照監控，不過我方沒有必要公布，應該要隱藏實力。馮世寬：『我們也很坦誠的說，我們這次是有(偵照)的，但是我們為什麼沒有公布？很簡單，他們在之前已經講了是遠海訓練，而且日本也已經把他們的事情都公布了，因此我想我們沒有必要再做這些動作，我想我們應該把我們的實力隱藏，而不是故意要展示有什麼實力。』
馮世寬指出，最重要的是，共軍艦隊航行期間，和我方沒有互相干擾，同時也遵守沒有進入我方防空識別區，演訓過程中相當平和，我方都有全程掌控。
對於中共軍機繞行台灣以及艦隊南下，是否暴露過去的台灣後山也已經在對方打擊範圍內？馮世寬說，這早在民國87年他當聯二情報次長時就已有過研究，這些狀況都在我方的對策中。
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