立法院即將審查國民體育法修正草案，網路上也有超過2萬人連署要求改革。民進黨立委黃國書今天(27日)表示，有很多民眾認為單項體育協會有許多需改進的地方，因此希望透過修改「國民體育法」健全單項協會的功能，也讓選手的意見可以進入協會。針對相關修法，體育署大致表示支持，並且表示希望透過修法，進一步健全台灣體育發展。

攸關單項協會改革的「國民體育法部分條文修正草案」，將在28日立法院教育及文化委員會進行審查，為了喚起社會重視，關注修法的紀錄片導演張祐銓便在網路上發起連署，短短一周就已經有2萬4千份聯署書，張祐銓27日更象徵性的把萬人連署交給提案修法的民進黨立委黃國書，希望立法院可以回應民眾對修法的期待。

黃國書指出，在網球選手謝淑薇以及羽球選手戴姿穎跟單項協會間的爭議之後，外界期待單項協會可以進行改革，因此，修法提案主張協會財務必須公開透明、需設立第三方監督團體，並且讓選手成為協會理事等訴求。

相關修法也引起體育界關注，資深球評石明瑾建議，政府應該從推廣運動產業及培養運動人口的高度，來思考單項協會的功能，不應該還停留在培訓體育菁英的思維。他認為，泰國、日本把國民健康體育跟運動產業切割處理的做法，值得台灣借鏡。石明瑾說：『(原音)國家立場跟體育協會立場就是要推廣非常非常多的運動人口，然後讓國家隊組成選手有保障有好成績，以台灣現狀來講，產業當然是不夠，所以只能從國體法修法開始，從單項協會還有體育署對學校單項運動推廣來做。』

體育署副署長林哲宏表示，國際規範都不希望政府對單項協會有太多管理，但在考量整體發展下，體育署認同公開透明、專業營運的修法精神。林哲宏說：『(原音)體育團體的看法，我們也把財務透明、業務公開、組織開放還有營運專業都放進來了，目的就是希望協會更健全發展。』

林哲宏也說，對於單項協會的各種改革訴求，體育署都願意在修法時一併討論，目的就是希望協會制度可以更加周延，讓運動產業能在台灣蓬勃發展。