金秀賢和朴信惠 最佳古裝劇男女演員中央社 (2016-12-27 12:18)
（中央社記者姜遠珍首爾27日專電）韓國MOOLMANG網站針對會員進行「古裝劇最佳男女演員」的線上問卷調查結果顯示，演員金秀賢和朴信惠分別位居榜首。
南韓「亞洲經濟」今天報導，此次共徵集到的網站會員票數為6萬3837張，金秀賢共得到3萬2674萬張票（51.2%），位居男演員榜首。
金秀賢曾主演古裝劇「擁抱太陽的月亮」以及愛情科幻劇「來自星星的你」，古裝打扮令觀眾印象深刻，他精湛的演技也獲得肯定。緊隨其後的是男星朴寶劍、李敏鎬、姜河那等。
報導指出，在女演員排行榜中，朴信惠以26.1%的得票率領先群雌。在2014年的電影「尚衣院」中，朴信惠飾演朝鮮王妃，展現了精湛演技。另外，秀智、孔升妍、韓孝周等女星也入榜。1051227
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