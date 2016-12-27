防範廚餘轉賣 環保署要求量販店上網申報流向NOWnews今日新聞 (2016-12-27 11:58)
日前傳出非法業者，收購大賣場過其實生鮮食品，分裝小包轉售下游業者，引起社會一陣譁然，環保署今（27）日發佈，資本總額達新臺幣2500萬元以上之超級市場及零售式量販業，必須上網申報廢棄物清理流向，106年3月1日生效。
不論大潤發、家樂福、愛買、好市多等知名量販店，都會在列管名單內，另外廚餘產生量有達每日16公斤以上或每年6公噸以上，也必須上網申報流量；環保署表示，因去年底發生廢棄食品轉賣事件，修法加強廢棄物管理。
不論資本額超過2500萬量販店、廚餘最大月產量每日平均16公斤、或每年6公噸以上列管事業，都應該申報其產出、貯存、清除、處理、再利用、輸出及輸入情形，以即時追蹤廚餘之清理流向。
環保署強調，本次擴大列管超級市場及零售式量販業，除要求其須依規定申報廢棄物清理流向外，也將督促地方環保局加強勾稽稽查管制。並呼籲該等業者依規定申報廢棄物清理流向，一起為環境保護及人體健康把關。
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