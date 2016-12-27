▲NCT 127即將回歸。（圖／翻攝自NCT微博）

由南韓造星工廠SM娛樂所打造的最新男團「NCT」，近幾次回歸都有相當高的討論度。今（27）日，SM娛樂方面宣布，「NCT127」將在1月6日回歸，並會加入兩名成員，再次吸引各界關注。

NCT127由泰一、泰容、悠太、在玹、Winwin、Mark、楷燦七名成員組成，在7月以《消防車》一曲正式出道，NCT127不但是第一個推出實體專輯的NCT小分隊，更奪下《AAA》、《MAMA》等新人獎，人氣實力都獲得肯定。

今日，NCT127確定於1月6日公開第二張迷你專輯《LIMITLESS》音源，專輯發售日期則為1月9日，而最重要的是在此次的回歸中，NCT U的道英以及多次露面、卻沒有正式出道的Johnny都會加入團體，和另外七名成員一起活動。

▲Johnny（左）和道英（右）將加入NCT 127。（圖／翻攝自NCT臉書）