▲喬治麥可（George Michael）被男友費迪法瓦茲（Fadi Fawaz）發現陳屍床上。（圖／Fadi Fawaz推特，2016.12.27）

唱紅〈Last Christmas〉的音樂才子喬治麥可（George Michael），因心臟衰竭，於耶誕節當天病逝英國牛津郡（Oxfordshire）家中，享年53歲，和他交往5年多的髮型師男友費迪法瓦茲（Fadi Fawaz），在沈默2天後，心碎還原死亡現場，「一早起床發現愛人平靜地死在床上」，令他悲痛難以忘懷。

費迪法瓦茲今（27）日在在推特還原喬治麥可死亡現場，心碎表示「這是個令我永難忘懷的耶誕節，一早起床第一件事，竟是發現愛人平靜地死在床上」，期待與愛人共度耶誕的他，傷心地說：「我要叫他起床時，卻發現他已經離開了，就這麼安祥地躺在床上……」

▲喬治麥可（後）被男友費迪法瓦茲發現陳屍床上。（圖／Fadi Fawaz推特，2016.12.27）

難以接受伴侶死亡的費迪法瓦茲，沈默2天後接受外媒採訪，終於開口說出發現愛人屍體的震撼與悲痛，並將社群網頁的大頭照改成和喬治麥可的甜蜜合照，對逝去的愛人承諾：「我永遠不會停止想念你」，也希望人們能永遠記得喬治麥可，「他是個美好的人。」

▲費迪法瓦茲（左）悼念愛人，將大頭照換成和喬治麥可的甜蜜合照。（圖／Fadi Fawaz推特，2016.12.27）