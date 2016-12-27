▲吳忠明對於自己在國外遭受惡意事件被嘲弄感到十分不快。（圖／翻攝自吳忠明臉書，2016.12.27）

自《星光大道》出道歌手吳忠明昨（26日）在臉書PO文抱怨，透露近日因接尾牙表演活動，意外遭廠商揶揄先前他到澳洲墨爾本當街頭藝人，表演時遭中國大媽羞辱、砸西瓜、放狗踩器材等無理對待，讓他內心十分不快，認為沒有受到該有的尊重。他說：「我們是需要靠演藝來賺錢溫飽日子，但不代表任何人可以用嘲弄的方式來質疑我們的專業。」

吳忠明在臉書PO文表示：「最近是演藝人員相當忙碌的季節，因為節日假期一個接著一個地來到，我們能夠做好的就是滿足所有廠商的邀請要求，並且希望我們的演出可以讓觀眾得到娛樂，為美好的演出活動錦上添花。」並從中賺取酬勞。

▲吳忠明PO出經紀人和廠商的對話紀錄。（圖／翻攝自吳忠明臉書，2016.12.27）

接著吳忠明提到前幾天經紀人接到尾牙邀約，原本自己對於表演內容還頗有興趣，但是看到經紀人與廠商的訊息對話時卻讓他火冒三丈，因廠商希望邀請「有豐富駐唱經驗、自彈自唱、能接受觀眾點歌」的歌手，但經紀人表明吳忠明沒駐唱過也沒有自彈自唱，反倒有比賽經驗，對方自認幽默搬出之前吳忠明在國外表演時遭受惡意對待的事件嘲弄回應：「他在澳洲時，不是有考街頭藝人執照，還背（被）潑西瓜汁，哈哈哈哈。」此舉讓吳忠明十分不快，他說：「以為幽默的說話方式對一個素未謀面的陌生人來說，是相當冒犯的。再者，我們不是熟識的朋友，不要在那裡跟我耍嘴皮！」

吳忠明臉書全文：

[抱怨文] 所謂的尊重和禮貌

最近是演藝人員相當忙碌的季節，

因為節日假期一個接著一個地來到，

我們能夠做好的就是滿足所有廠商的邀請要求，

並且希望我們的演出可以讓觀眾得到娛樂，

為美好的演出活動錦上添花，

至於收入酬勞什麼的是一定要的～

（不然你以為藝人都是喝露水就能活嗎？）

但是前幾天，我的經紀人女神收到了一方邀請，

活動內容我本來覺得相當不錯，

甚至感到很有興趣～～

但

當我看到他們的對話......

我

冒煙！

就如我貼上的這兩張圖片，

你們有看出些什麼嗎？

（我很雞婆地為大家畫了重點～哈哈！）

我覺得，

雖然我們是需要靠演藝來賺錢溫飽日子，

但不代表任何人可以用嘲弄的方式來質疑我們的專業，

我是一位歌手，

我的確在外國街頭演唱過，

也的確發生過「我的美人」事件（watermelon），

但是應該給我的尊重和禮貌呢？

這其實也不是第一次遇到無禮之徒了，

但她的表達方式和用字遣詞讓我很無奈......

首先，

以為幽默的說話方式對一個素未謀面的陌生人來說，

是相當冒犯的。

再者，我們不是熟識的朋友，不要在那裡跟我耍嘴皮！

後者，如果你的做事風格是這樣，

那妳要慶幸妳身邊的人們應該非常包容，

所以你還好好的。

但，我覺得妳超級不ＯＫ！

最後，希望以後妳在洽談任何工作活動內容時，

能帶著一顆愉悅但是有禮貌的心，

這樣妳的事業會很順利，

也不會讓其他人反感。

我只是一個小小的歌手，不是重金禮聘的天王天后，

但是基本的尊重和禮貌不要忘記，

對每一個工作人員同事老闆甚至接線生掃地阿姨都一樣，

因為我們互不相欠，

我沒有必要為了賺錢被人這樣消遣。

妳也不必踐踏自己的品格。

祝福大家佳節愉快！

然後把這件事情當作借鏡，

當一個討人喜歡的好寶寶～～～

以上，謝謝寶貝們！抱怨完畢！

（這篇就是討拍啊～不然哩？）

距離『秉洛』全創作演唱會

還有兩天～～～～～