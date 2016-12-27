陸喊出航太強國 啟動重型運載火箭工程中央社 (2016-12-27 12:06)
（中央社台北2016年12月27日電）大陸官方今天發布「2016中國的航太」白皮書，首次提出「航太強國」的發展願景，目標是2030年躋身航太強國之列。白皮書還提出，未來5年將啟動重型運載火箭工程。
綜合新華社、中新社報導，中國大陸國務院新聞辦公室27日發表「2016中國的航天（航太）」白皮書，這是中國政府所發布的第四部中國的航太白皮書。
「2016中國的航太」白皮書首次提出「航天（航太）強國」的發展願景。大陸官員表示，目前已初步研究提出航太強國發展路線圖。中國計劃用15年時間，到2030年左右躋身航太強國之列。
白皮書也指出，未來5年中國將研製發射無毒無汙染中型運載火箭，開展重型運載火箭關鍵技術攻關和方案深化論證，啟動重型運載火箭工程實施。
白皮書指出，未來5年，中國將提升衛星系統水準和基礎產品能力，構建形成衛星遙感、衛星通信廣播、衛星導航定位三大系統，建設天地一體化資訊網路，基本建成太空基礎設施體系，促進衛星及應用產業發展。
此外，白皮書還指出，要發展航太戰略型新興產業，培育「互聯網（網路）＋衛星應用」新業態，取得一批太空科學原創性成果。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
spa 蒸氣浴舒緩眼罩．潔夫人 SPA 蓮蓬頭．石上湯屋 渡假村 住宿券．SPA券．住宿券．泡湯券．花王 40 度C蒸氣浴 SPA．SPA 沖牙機．SPA 泡腳機．vital spa 山藥美胸精華．指撥式 SPA 水療按摩器．SPA 水氧機
- 【ALBA】都會簡約時尚腕錶-黑/28mm(VJ32-X260K AG8545X1)
- Naturehike 雙層雙門速開型自動帳篷 灰棕
- City Diamond引雅 18吋義大利14K三色水波項鍊-玫瑰金.白K.
- 【NATURALLY JOJO】炫目焦點晶鑽陶瓷時尚腕錶(白/33mm)
- TROMSO時尚相框牆12框組-原木色
- 名流寢飾 ROYAL DUCK純天然乳膠床墊4cm -標準單人
- 法國Janod創意兒童智玩-磁性木質拼圖-世界地圖
- (女) MIZUNO WAVE UNITUS DC 2 慢跑鞋- 路跑 淺灰芥末綠
- 【POLICE】暗黑狂潮個性腕錶-黑框灰皮帶(14385JSB-57)
- TRIWA Niben系列Duke-Navy時尚手錶-白x深藍/38mm
日媒嘲諷中國遊客「大鬧」北海道機場 知情人：渲染炒作【北京新浪網】
男子中800萬彩票隱瞞妻子:她有心臟病怕激動【北京新浪網】
中國人還要忍霧霾多久？至少十幾年【北京新浪網】
林心如曬甜蜜照為夫慶生 霍建華臉紅入鏡【北京新浪網】
空氣污染需提防心血管病【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》