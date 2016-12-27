張柏芝攜兩子嘉年華遊玩 大陣仗護駕通關無礙NOWnews今日新聞 (2016-12-27 11:33)
張柏芝昨日攜9歲的Lucas及6歲的Quintus到香港中環的「友邦歐陸嘉年華」遊玩，為陪小孩共度聖誕假期推掉不少工作，只見她一邊照顧孩子，一邊還不斷打電話、傳簡訊，粉絲要求合照也來者不拒， 一心可三用，十分厲害。
香港《蘋果》昨日下午約五點多接獲讀者爆料，表示張柏芝一家三口現身嘉年華，身旁還有兩位親友及一位疑似外傭的女子，另外嘉年華主辦單位也派了三名工作人員「護駕」，相當引人注意，難怪張柏芝會被這麼容易認出來。因有工作人員相伴打通關，張柏芝帶著小孩不必排隊就有得玩，但因為小孩年紀尚小，玩的項目都以攤位遊戲為主，兄弟倆每贏得獎，都會興奮向媽媽伸手比「YA」，張柏芝也會摸摸頭或擊掌回應。
一行人如此大陣仗的逛嘉年華，被不少民眾認出，張柏芝面對粉絲上前要求合照全都來者不拒，甚至會主動拿起粉絲手機自拍，相當親切沒有距離感。雖然陪著兒子遊玩，但事業繁忙的她趁著空檔還是不斷回簡訊及電話，當兒子呼喚她，她也會立刻回應溫柔的笑容，讓人深感她慈母、巨星光芒兼備。
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