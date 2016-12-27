蔡依林右乳外洩 驚爆「露點」照瘋傳NOWnews今日新聞 (2016-12-27 11:34)
天后蔡依林（Jolin），今（27）日凌晨驚爆「露點」照，在網路瘋傳，只見她穿著小可愛搭配吊帶裙，疑因舞蹈動作過大，衣服移位，右邊乳房不慎外洩，驚爆露點疑雲！
蔡依林2013年為宣傳《Myself》世界巡迴演唱會DVD，到高雄夢時代廣場舉辦簽唱會，現場唱跳〈旅程〉，疑因舞蹈動作過大，衣服移位險走光，表演中她多次調整衣服，解救露點危機。
對於網路瘋傳的「露點」照，蔡依林經紀人聲明：「當天許多人在現場，怎麼可能會發生這種事。這種手法拙劣的惡意不實修圖造假，請大家不要以訛傳訛，我們也會保留法律追訴權。」並無奈表示「那天那麼多歌迷在拍，而且簽唱會是近距離，若真露點，當時就會鬧大了，怎可能等到現在！」
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