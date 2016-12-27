▲《Pokemon GO》耶誕活動已正式開跑，年終活動即將在12月30日登場。（圖／翻攝自網路）

Niantic旗下《Pokemon GO》除宣布耶誕節活動正式開跑外，也舉行年終活動迎接2017年到來，玩家可從補給站獲得孵蛋器外，像是耶誕皮卡丘在這段時間出現機率也將提高。

從12月25日開始的耶誕節活動一直到2017年1月3日的這段期間，玩家可自每天第一個造訪的補給站取得孵蛋器，孵出金銀版寶可夢的機率也將提升，像是期間限定的耶誕皮卡丘在這段時間也會大量現身，讓玩家盡情捕捉。

至於年終活動則將從12月30日正式展開，玩家最初選擇的搭檔像是妙蛙種子、傑尼龜、小火龍及其進化型出現的機率將會增加；灑花的持續時間將從30分鐘延長至60分鐘，期間至2017年1月8日，想要蒐集糖果來進化的玩家可要把握機會。

官方另外在商城推出二波禮物盒活動，玩家可從商城內點選確認內容，大多是遊戲內相關道具，此二波商品內容都將有限定時間，超級球、特別球、高級球禮盒箱至12月30日為止，金、銀、銅禮盒箱則從12月30日起開賣，至2017年1月3日止。