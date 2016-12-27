陸喊出航太強國 啟動重型運載火箭工程中央社 (2016-12-27 11:55)
（中央社台北27日電）大陸官方今天發布「2016中國的航太」白皮書，首次提出「航太強國」的發展願景，目標是2030年躋身航太強國之列。白皮書還提出，未來5年將啟動重型運載火箭工程。
綜合新華社、中新社報導，中國大陸國務院新聞辦公室27日發表「2016中國的航天（航太）」白皮書，這是中國政府所發布的第四部中國的航太白皮書。
「2016中國的航太」白皮書首次提出「航天（航太）強國」的發展願景。大陸官員表示，目前已初步研究提出航太強國發展路線圖。中國計劃用15年時間，到2030年左右躋身航太強國之列。
白皮書也指出，未來5年中國將研製發射無毒無汙染中型運載火箭，開展重型運載火箭關鍵技術攻關和方案深化論證，啟動重型運載火箭工程實施。
白皮書指出，未來5年，中國將提升衛星系統水準和基礎產品能力，構建形成衛星遙感、衛星通信廣播、衛星導航定位三大系統，建設天地一體化資訊網路，基本建成太空基礎設施體系，促進衛星及應用產業發展。
此外，白皮書還指出，要發展航太戰略型新興產業，培育「互聯網（網路）＋衛星應用」新業態，取得一批太空科學原創性成果。1051227
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