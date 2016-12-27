特朗普將會見剛果(布)總統 商討利比亞問題北京新浪網 (2016-12-27 11:32)
原標題：特朗普將會見剛果（布）總統商討非洲問題
[環球網綜合報導]據英國路透社12月27日報導，剛果共和國總統德尼？薩蘇-恩格索的發言人在26日表示，薩蘇計劃於12月27日與美國當選的新一任總統唐納德？特朗普舉行會晤，討論利比亞的動蕩危機及其它非洲問題。
薩蘇的發言人蒂埃里？蒙加拉（Thierry Moungalla）在社交網站「推特」上表示，薩蘇和特朗普將會面討論如何結束利比亞危機及其他一些影響非洲發展的問題。關於這次會議的計劃，他沒有給出更多細節。
路透社報導說，利比亞政治局勢持續動蕩，相互對立的「政府」使國家東西分裂，而其他武裝派別也在爭權奪利。聯合國在本月早些時候也曾提到了利比亞難民的人權危機。
特朗普團隊的代表並沒有立即對此次會見表示回應，特朗普本人正在位於佛羅里達州棕櫚灘的馬阿拉戈俱樂部度假。他將於1月20日正式就任美國新一屆總統。
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