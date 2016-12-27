長照2.0下周即將正式上路，衛福部長林奏延今天(27日)表示，為補足長照人力缺口，明年將在各地舉辦長照就業博覽會，以招募年輕人投入長照工作。針對照顧管理專員人力不足問題，林奏延也宣布將現有人力「翻倍」至700人以上，並且提高薪資待遇。林奏延指出，蔡英文總統已指示長照2.0只許成功、不許失敗，衛福部將穩健通動相關工作。

長照2.0進入倒數，下周即將上路。衛福部長林奏延27日主動面對媒體談長照2.0問題，強調中央最重要的工作就是籌措財源以及補齊人力，他不諱言，明年(2017年)長照2.0一上路就面臨5,000人到1萬人的人力缺口，衛福部希望能透過多元管道來補足人力。

林奏延表示，除希望中高齡二度就業者投入照顧服務員的工作外，更會加強相關科系畢業生的招募，衛福部將舉辦長照就業博覽會吸引年輕人投入長照領域。林奏延：『(原音)這個部分每年的畢業生大約有5千位，明年要辦一個春季的博覽會，類似很多的大學博覽會、科技博覽會一樣，明年春季要分區博覽會，吸引長照相關科系的優秀學生進來。』

另外，在負責評估受照顧者身心狀況及需求的照顧管理專員方面，林奏延指出，也將增加1倍的人力，並且改善薪資待遇。林奏言：『(原音) 明年我們會把照管服務專員的數目增加1倍，就是變成2倍，而且第一季就會撥款下去，希望各縣市在第一季就把人力給補足，當然以後人事法規克服的話，希望可以改為正式編制進來。』

依衛福部的規劃，照管專員人力將由現行的353人至少增加到700人以上，以符合1人服務200人的合理服務量；薪資部分也將同步調高，薪資結構從3級改為7級，可由新台幣3萬7,000多元增加到4萬5,000多元，且只要服務滿2年還有機會升督導，薪資同樣改7級，最高可領5萬1,000元。

林奏延指出，蔡英文總統已指示長照2.0只許成功，不許失敗，要提供民眾一個優質、平價、普及的長照體系；行政院長林全也指示，需在2年將長照服務規格化、標準化，並且廣布資源。衛福部將以穩健的腳步推動長照工作，將成立顧問團，虛心聆聽學者專家、NGO團體的意見，並將每3個月做一次檢討，滾動式的修正各項問題。