KBS：韓劇花郎無法在韓中同步播出中央社 (2016-12-27 11:32)
（中央社記者姜遠珍首爾27日專電）南韓公營廣播電視台KBS文化產業部部長李泰憲（音譯）今天表示，KBS連續劇「花郎」已經播出至第3集，但中國有關方面表示無法同步播出。
南韓「亞洲經濟」引述李泰憲報導，「我們向中國方面詢問無法播出的原因，他們的回應是具體原因不方便透露。」
韓劇「花郎」採用先拍完再播放的製作方式，KBS與中國視頻網站樂視簽署了協議，電視劇在中韓兩國同步播出。
報導指出，隨著「花郎」在播出僅僅第3集就被中國方面叫停，KBS表示，播出第4集的可能性微乎其微。目前在樂視網站中的「花郎」主頁也被刪除。
新劇「花郎」講述著年輕人的友情和愛情故事，主打年輕觀眾群。
部分專家猜測，此舉與韓美兩國決定在南韓境內部署終端高空防衛系統後，中國採取的「限韓令」有關。1051227
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