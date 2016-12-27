小甜甜衰遭發烏龍死訊 疑駭客宣傳手法中央社 (2016-12-27 11:26)
（中央社紐約26日綜合外電報導）別緊張，音樂偶像小甜甜布蘭妮（Britney Spears）沒死。由於疑似駭客為了推銷他們的資安服務，索尼音樂推特帳號遭駭貼出布蘭妮死訊宣告，儘管立即澄清，但已引發軒然大波。
今天小甜甜的粉絲恐怕很多人心跳都漏了1拍，因為索尼音樂娛樂公司（Sony Music Entertainment）的推特帳號被駭，出現了「安息吧@布蘭妮」、「#RIP布蘭妮，1981-2016」、以及「布蘭妮意外死亡！我們將公布進一步消息，#RIP布蘭妮」等推文。
索尼音樂火速刪文並發表簡短聲明：「索尼音樂推特帳戶受損，已經修正完畢。」「造成的任何誤會，向布蘭妮和她的粉絲道歉。」
奇怪的是，巴布狄倫（Bob Dylan）官網可能也遭駭，貼出「請安息@布蘭妮」的推文，且時間點跟索尼假推文吻合。
這些不實推文源頭是誰目前還不清楚，但由於巴布狄倫帳號的推文包含駭客團體OurMine的標籤，讓OurMine成了這場駭客事件頭號嫌疑犯。
「哈芬登郵報」（Huffington Post）引用好萊塢報導（THR）指出，OurMine可能是這場駭客事件主謀，可能想利用這次駭客事件推銷他們的資安服務。
OurMine之前也曾駭過其他名人，包含臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg），甚至Netflix、漫威娛樂（Marvel）跟「綜藝」（Variety）雜誌都被他們駭過。
他們接著會提供自己的安全服務來避免以後的攻擊。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，小甜甜的經紀人李柏（Adam Leber）告訴CNN：「我很確定他們帳號被盜，」「我還沒跟任何人說到話…，但無論如何我確定被駭這件事，布蘭妮現在很好、沒事，這幾年來常有這類有關她死訊的網路玩笑，只是從沒從索尼音樂的推特帳戶發出。」
小甜甜官方推特帳號之後則貼出本尊作鬼臉、做出1970年代美國影集「霹靂嬌娃」（Charlie's Angels）風格手勢的照片，並推文寫說：「不要低估Charlie's（尾隨1個天使圖案）的能力。」
回顧過去，2014年11月索尼也曾遭大規模網路攻擊，名叫GOP的駭客團體滲透進這間日商公司的電腦系統，竊取包含旗下藝人等數千名員工的個資。（譯者：中央社許湘欣）1051227
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