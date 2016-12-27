回歸通告逐敲定 神話確定出演《周偶》NOWnews今日新聞 (2016-12-27 11:00)
長壽天團神話將於明年1月2日發行正規十三輯PART II《UNCHANGING-TOUCH》，近日，神話除了確定出演年末特別節目、為回歸預熱外，他們還將履行承諾、宣告出演《一周偶像》，由於神話六名成員都相當有綜藝感，粉絲也都非常期待他們在綜藝節目中的表現。
在今年2月神話主唱申彗星發行SOLO專輯期間，曾至人氣綜藝《一周偶像》作客，當時同團成員Andy正好是特別主持人，兩人也一同在節目中立下公約，承諾當神話回歸時會以完全體之姿出演《一周偶像》。
而許多粉絲期待的這一天，即將就要到來！在昨（26）日，《一周偶像》方面確認神話會在明年1月進行錄製，節目預計在同月播出，儘管節目還沒錄影，但消息一出，已經讓粉絲相當興奮。
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