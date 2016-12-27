2016年最後一周 LINE新增4款免費貼圖NOWnews今日新聞 (2016-12-27 11:24)
2016年最後一周，LINE新增4款免費貼圖，分別是「摩根用心哥＆小資妹：環遊世界迎新春」、「★2017超速G年★中華電信速速G貼圖」、「國泰世華與您一起過新年」、「[全螢幕貼圖]RODY跳跳馬ｘ生活市集」。
可以讓朋友藉由貼圖，跟著自己一起環遊世界，不論日本、美國、英國、義大利等，使用期限180天；「★2017超速G年★中華電信速速G貼圖」則時迎接雞年來到，特別設計貼圖吉祥物。
「國泰世華與您一起過新年」則是展現新年新希望，讓財源能夠滾滾來，「[全螢幕貼圖]RODY跳跳馬ｘ生活市集」則是詼諧跳跳馬展現幽默，尤其實全螢幕呈現，跨年當晚祝福新年快樂，一定會特別吸引注意。
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