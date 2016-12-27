原標題：特朗普發言人米勒婉拒白宮職位邀請 美媒：因為他有外遇醜聞

[環球網報導 記者 任梅子]台灣「中時電子報」12月27日報導稱，美國候任總統特朗普22日宣布由競選陣營發言人米勒（Jason Miller）出任白宮聯絡辦公室主任，但僅過了2天，米勒就發表聲明婉拒這一職務，理由是想多留點時間給家人。不過Politico新聞網站引述消息人士的話稱，米勒婉拒的真正原因是他有外遇醜聞。

41歲的米勒24日說：「現在我必須要把重心放在家人身上。現在不是接下白宮聯絡辦公室主任這種極具挑戰性工作的好時機。」他與妻子的第2個女兒預計明年1月出生。

不過Politico網站稱，特朗普內定米勒的新職后，特朗普政權移交小組的女幕僚德爾加多（A.J。 Delgado）24日連續發推文，雖未指名道姓，但語氣充滿暗示，一看就可輕易猜到是米勒。

德爾加多寫道，「恭喜孩子的爹被任命白宮聯絡辦公室主任」，「有人應該有風骨地辭職，結果賴著不走，感覺有點詭異」。接著她又將米勒說成是「2016年版的愛德華茲」。愛德華茲是前民主党參議員，2007年因外遇生女的消息曝光而放棄競選總統。

德爾加多的推文引發了不小的風波，她已關閉推特賬號，而米勒也宣布婉拒白宮新職。這一職務改由白宮發言人斯潘塞兼任。

米勒和36歲的德爾加多曾在特朗普最後一場電視辯論前夕一起出現在拉斯維加斯的脫衣舞俱樂部，玩得相當開心，引來媒體關注。有報導稱兩人關係曖昧，德爾加多甚至懷了米勒的孩子。

德爾加多前陣子已向政權交接小組成員透露了她和米勒的關係，而米勒上個月也已向特朗普請辭，但被挽留。