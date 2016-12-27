美媒:特朗普發言人因外遇醜聞婉拒白宮職位邀請北京新浪網 (2016-12-27 11:02)
原標題：特朗普發言人米勒婉拒白宮職位邀請 美媒：因為他有外遇醜聞
[環球網報導 記者 任梅子]台灣「中時電子報」12月27日報導稱，美國候任總統特朗普22日宣布由競選陣營發言人米勒（Jason Miller）出任白宮聯絡辦公室主任，但僅過了2天，米勒就發表聲明婉拒這一職務，理由是想多留點時間給家人。不過Politico新聞網站引述消息人士的話稱，米勒婉拒的真正原因是他有外遇醜聞。
41歲的米勒24日說：「現在我必須要把重心放在家人身上。現在不是接下白宮聯絡辦公室主任這種極具挑戰性工作的好時機。」他與妻子的第2個女兒預計明年1月出生。
不過Politico網站稱，特朗普內定米勒的新職后，特朗普政權移交小組的女幕僚德爾加多（A.J。 Delgado）24日連續發推文，雖未指名道姓，但語氣充滿暗示，一看就可輕易猜到是米勒。
德爾加多寫道，「恭喜孩子的爹被任命白宮聯絡辦公室主任」，「有人應該有風骨地辭職，結果賴著不走，感覺有點詭異」。接著她又將米勒說成是「2016年版的愛德華茲」。愛德華茲是前民主党參議員，2007年因外遇生女的消息曝光而放棄競選總統。
德爾加多的推文引發了不小的風波，她已關閉推特賬號，而米勒也宣布婉拒白宮新職。這一職務改由白宮發言人斯潘塞兼任。
米勒和36歲的德爾加多曾在特朗普最後一場電視辯論前夕一起出現在拉斯維加斯的脫衣舞俱樂部，玩得相當開心，引來媒體關注。有報導稱兩人關係曖昧，德爾加多甚至懷了米勒的孩子。
德爾加多前陣子已向政權交接小組成員透露了她和米勒的關係，而米勒上個月也已向特朗普請辭，但被挽留。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
spa 蒸氣浴舒緩眼罩．潔夫人 SPA 蓮蓬頭．石上湯屋 渡假村 住宿券．SPA券．住宿券．泡湯券．花王 40 度C蒸氣浴 SPA．SPA 沖牙機．SPA 泡腳機．vital spa 山藥美胸精華．指撥式 SPA 水療按摩器．SPA 水氧機
- 【NO Monday】NM-1系列設計師錶(黑/35mm)
- 【日本KOMIN】職人手做超薄鑄雙耳湯鍋24CM
- 伊莉貝特防蟎寢具-單人床墊套110*190*20cm
- MARC By Marc Jacobs 唯美女神高雅時尚女錶-玫瑰金(MBM3077
- Kate Spade Kenmare 俏麗蝴蝶結腕錶-黑/16mm 1YRU0899
- 【禾美珠寶】小皇冠立體黃金墜(MA010)
- WD101KRYZ Gold 10TB 3.5吋企業級硬碟
- Tino Bellini 義大利進口街頭時尚純色綁帶休閒鞋(白)_A6300
- ASUS 華碩 STRIX TACTIC PRO(紅軸) 鍵盤
- Tide 潔淨洗衣皂 三款任選 箱購(96顆130g入/箱)
安倍夫人呼籲解禁大麻：防止祭神文化消失【北京新浪網】
漢麗軒烤肉店鴨肉變牛肉 員工稱騙過全世界【北京新浪網】
川普耶誕望彌撒 辣妻穿超短裙閃瞎眾人【中央社】
阿富汗首位女機師擔心性命受威脅 尋求美庇護【北京新浪網】
智利7.6級強震未造成人員傷亡 部分公路斷裂【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》