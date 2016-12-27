原標題：法國巴黎憲兵巡邏車與小卡車相撞致3名憲兵死亡

中新網12月27日電 據外媒報導，法國警方就日前發生靠近巴黎北郊瓦茲省（Oise）布賴地區貝爾納伊市（Berneuil-en-Bray）公路上的一起車禍展開進一步的調查。當時，一輛法國憲兵巡邏車與一輛小卡車相撞，事故導致三名憲兵死亡。

瓦茲省博韋市（Beauvais）副檢察官呂克·佩勒林（Luc Pèlerin）在新聞發佈會上表示：「博韋調查組將就過失殺人和過失傷害罪繼續展開調查。」

23日晚17點45分左右，一輛載有三名憲兵的巡邏車 「不知何原因，突然脫離原有軌道」，與一輛小卡車相撞。「當時憲兵正在進行巡邏任務以預防入室盜竊。」 呂克·佩勒林解釋說。

事故發生后，呂克·佩勒林趕到現場。他表示：「當時由於天氣潮濕，公路很滑。那裡是裝卸農作物的區域，這也可能導致路面很滑。」

雖然在事故現場進行極力搶救，三名憲兵還是不治身亡。這三名憲兵年齡在18至23歲之間，其中兩名是志願兵，一名是士官，他們都被分配到瓦澤省梅呂市（Méru）憲兵隊服役。

被撞的小卡車上三人，15至31歲，傷勢嚴重，但目前已脫離危險。其中兩人多處骨折。警方對這三人初步進行的酒精和毒品測試結果顯示為陰性。對三名憲兵的調查還在繼續。

周五晚法國總統奧朗德在其個人推特賬戶上向遇難的憲兵家屬表示慰問。

法國內政部長布呂諾·勒魯（Bruno Le Roux）在梅呂憲兵隊的陪同下來到事發地點。他本人就逝世的三名憲兵以及法國海外屬地蓋亞那（Guyane）馬圖裡（Matoury）市在執勤中因車禍喪生的一名憲兵表示沉痛哀悼。