（中央社記者張謙香港27日電）中國大陸高速鐵路急速發展的過程中，包含了香港學者研發的一項專研輪軌勞損的技術─光纖光柵傳感器。



大公報今天報導，光纖光柵傳感器由香港理工大學國家軌道交通電氣化與自動化工程技術研究中心香港分中心研發，目的是保證高鐵在不同環境下安全運行。



據報導，2015年10月，理大獲大陸國家科技部批准成立上述香港分中心，主任是倪一清。



報導引述倪一清說，早在分中心成立之前，理大就成立了跨學科的鐵路研究團隊，而他們研發的光纖光柵監測系統，在京滬高鐵、蘭新鐵路尚未通車前，就已經對其進行了多次檢測。



據介紹，光纖光柵監測系統專門監察高鐵的安全問題。



倪一清說，「我們平時搭乘列車，有時候會覺得震動很大，乘車不舒服，這就是列車車輪出現了扁疤或者多邊形，傳感器的作用就是發現列車哪些地方出現了扁疤。」



他說，「扁疤雖然只有幾微米，但因為高鐵運行速度快，卻會對高鐵產生極大震動。」



倪一清說，所謂的光纖光柵監測系統，其實就是將碳纖維拉成光纖，再刻成光柵並安裝在列車和鐵軌上的傳感器。



光柵接收到激光（雷射）訊號後，會有反射波長，根據列車不同位置光柵反射回的波長情況，就可實時監測列車安全。



倪一清說，光纖傳感器高明之處就在於利用鐵軌監測列車，即在鐵軌的某一小段放置傳感器，只要保證傳感器鋪放長度稍大於一個車輪周長，就能將所有經過這一段的列車車輪全部監測一次。1051227