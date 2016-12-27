（中央社記者尹俊傑北京27日電）中國大陸研發中的匿蹤戰機殲31改良版試飛照片近期在網路曝光。大陸軍事專家尹卓指出，殲31離定型還需要一段時間，未來不排除成為航空母艦艦載機。



殲31又稱為「FC-31鶻鷹」，是大陸自主研製的雙發動機單座中型第5代戰鬥機，2012年10月31日完成首次飛行測試。中國日報日前報導，殲31的改良版23日進行首次試飛。



人民網今天報導，網路流傳的試飛照顯示，殲31改良版外形略有變化，與2014年在第10屆中國國際航空航天博覽會亮相的殲31相比，空氣動力設計有所改進，武器艙也加大。



尹卓接受大陸中央電視台採訪時說，殲31離定型還需要較長時間。這次試飛的是殲31第2架樣機，一款新型戰機定型前只有2架樣機試飛不夠，起碼要有5至7架樣機進行各種性能測試。



他指出，戰機服役前還需要做靜態試驗與破壞性試驗，檢驗飛機的成熟程度。取得準確數據後，戰機的武器系統、航空電子系統等會在不同樣機上檢測試驗。



對於外界猜測殲31未來可登上航空母艦，尹卓不排除這種可能性，並指殲31能承擔制空及對海對陸攻擊任務，是航空母艦艦載機很好的選擇。1051227