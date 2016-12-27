香港電動車激增 充電站卻不足中央社 (2016-12-27 10:34)
（中央社記者張謙香港27日電）香港電動車輛數量近年激增，由去年1月的1607輛增加到今年11月底的6860輛，但充電站嚴重不足，無法趕上車輛增加的速度。
大公報今天報導，在不到2年內，香港電動車增加了5253輛，但充電車位至今只有1466個。
報導稱，電動車車主要排隊超過1個小時才能充電，不少車主要求政府按照電動車的數量增加相應的充電車位。
據分析，香港電動車數量急增的原因，主要是港府自1994年起豁免電動車的首次登記稅，而豁免期將於明年3月31日終止。
另外，港府近年大力推動電動車發展，令港人的環保意識提高，普遍支持電動車發展。
2010年，香港電動車只有162輛，幾年間增加到6860輛，占已登記車輛總數約10%。1051227
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