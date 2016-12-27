原標題：印度捷特航空一載有154名乘客飛機衝出跑道 因技術故障

[環球網快訊 記者 趙衍龍]據《印度時報》12月27日報導，印度捷特航空一架載有154名乘客的飛機因技術故障衝出跑道。

報導稱，所有乘客安全，有部分乘客在疏散的過程中受傷。

該飛機原計劃由果阿邦飛往孟買。