英國議員稱各地濫用秘密監控權 反恐或變擺設北京新浪網 (2016-12-27 10:16)
原標題：英議員稱各地政府濫用秘密監控權 反恐或變擺設
中新網12月27日電 據香港《文匯報》27日報導，英國自民黨議員帕迪克早前引用《信息自由法》，要求各地方政府披露《調查權力規管法令》（Ripa）的使用情況，結果發現過去5年，各地政府獲准秘密監控市民逾5.5萬天，監控行動總數近2800次，但大部分只用來處理喂飼野鴿、容許狗只隨地便溺等輕微罪行。
在283個響應查詢的市政府中，有186個承認曾動用Ripa，並強調所有最具爭議的用法均是在2012年末Ripa修訂前進行。目前地方政府只能在調查刑期最少6個月的罪行，以及向兒童出售酒精及煙草產品罪，並在獲法律許可后，方能引用Ripa實施監控。
帕迪克形容，當局利用本為反恐而設的法案，調查狗只吠叫等瑣事，情況荒謬，還表示，Ripa令大量政府機構擁有龐大的監控權力，強調秘密監控公眾應作為最後手段，而非每日使用的工具。
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