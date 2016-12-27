▲TWICE在26日的節目中被放錯歌。（圖／翻攝自TWICE臉書）

受到許多粉絲期待的SBS《2016 SAF歌謠大戰》在昨（26）日登場，不過節目上卻發生令人傻眼的放送事故！在大勢女團TWICE要表演時，節目組竟放成另一個女團GFRIEND的歌曲，不只讓TWICE成員很傻眼，連網友事後都在網上怒批：「太超過。」

TWICE在昨日的《2016 SAF歌謠大戰》上，原定帶來《TT》、《CHEER UP》兩首歌曲，不料在九名成員都已在台上擺好動作、準備表演時，《2016 SAF歌謠大戰》節目組卻放錯音樂，令台上的TWICE相當尷尬。

由於節目是直播性質、無法進行剪接，「放送事故」一播出後，也引發大批網友不滿，認為《2016 SAF歌謠大戰》這不但不尊重TWICE、對GFRIEND也非常不禮貌，但也有不少網友覺得這很正常，諷刺表示：「不出錯就不是SBS了。」

▲GFRIEND的歌曲出現在TWICE的表演中。（圖／翻攝自GFRIEND官方臉書）

▼TWICE的放送事故，影片來源：Twitter，若遭移除請見諒

가요대전 대형사고ㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/BO1R4giEVd

— ㅁㄴ (@mono__j) 2016年12月26日