原標題：土耳其軍方：IS在敘塔里克巴卜鎮殺害至少30平民

[環球網報導 記者 趙怡蓁]土耳其部隊和盟友敘利亞反抗軍一直在尋求奪取敘利亞塔里克巴卜鎮；拿下這座城鎮是他們自8月底發起4個月行動的重要目標。但他們面臨「聖戰」分子的頑強抵抗，並且寫下行動展開以來最多死傷的紀錄。截至目前，已有36名土耳其士兵在行動中喪命。

據法國國際廣播電台12月26日援引法新社報導，土耳其軍方於當地時間12月26日指控極端組織「伊斯蘭國」（IS）「聖戰」分子殺害至少30名試圖逃離敘利亞城鎮塔里克巴卜的平民。

報導引述土耳其阿納多盧通訊社的消息稱，土軍方表示，那些平民試圖逃離塔里克巴卜鎮時，遭地雷和土製炸彈炸死。

根據報導，日前，土耳其在邊界部署更多戰車和火炮，並派遣500名精英突擊隊員前往塔里克巴卜鎮，準備為攻下這座城鎮展開最後一戰。