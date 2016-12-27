原標題：韓國防部投入2683名士兵應對史上最嚴重禽流感

[環球網綜合報導]韓國國防部12月26日表示，為應對仍在全國範圍內擴散的史上最嚴重禽流感疫情，目前正在與地方政府合作，積極提供人力物力支援。

韓聯社26日報導，韓國軍方11月29日至今已投入2368名士兵和274台消毒車進行道路防疫，並在除濟州道以外的11個市和道設立47家移動管制哨所。

韓國國防部、陸軍本部、第一和第三軍司令部和第二作戰司令部等31個部隊還在禽流感疫情預警被調至「嚴重」級別時組建了災難對策本部，實時監控疫情，同地方政府商量合作事宜。

韓國國防部長韓民求當天還訪問了京畿道揚州市百石邑軍隊支援現場，慰問士兵。他叮囑說，希望大家在謀求自身安全同時積極支援民眾。

韓國國防部方面還表示，目前除了掩埋被宰殺的家禽、對畜棚進行打掃和消毒等直接措施外，還在採取多方面其它措施，防止疫情擴散。