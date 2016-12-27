韓國國防部投入2683名士兵應對禽流感疫情北京新浪網 (2016-12-27 10:02)
原標題：韓國防部投入2683名士兵應對史上最嚴重禽流感
[環球網綜合報導]韓國國防部12月26日表示，為應對仍在全國範圍內擴散的史上最嚴重禽流感疫情，目前正在與地方政府合作，積極提供人力物力支援。
韓聯社26日報導，韓國軍方11月29日至今已投入2368名士兵和274台消毒車進行道路防疫，並在除濟州道以外的11個市和道設立47家移動管制哨所。
韓國國防部、陸軍本部、第一和第三軍司令部和第二作戰司令部等31個部隊還在禽流感疫情預警被調至「嚴重」級別時組建了災難對策本部，實時監控疫情，同地方政府商量合作事宜。
韓國國防部長韓民求當天還訪問了京畿道揚州市百石邑軍隊支援現場，慰問士兵。他叮囑說，希望大家在謀求自身安全同時積極支援民眾。
韓國國防部方面還表示，目前除了掩埋被宰殺的家禽、對畜棚進行打掃和消毒等直接措施外，還在採取多方面其它措施，防止疫情擴散。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
spa 蒸氣浴舒緩眼罩．潔夫人 SPA 蓮蓬頭．石上湯屋 渡假村 住宿券．SPA券．住宿券．泡湯券．花王 40 度C蒸氣浴 SPA．SPA 沖牙機．SPA 泡腳機．vital spa 山藥美胸精華．指撥式 SPA 水療按摩器．SPA 水氧機
- TRIWA Lansen Chrono系列雙眼計時手錶-藍x褐色/38mm
- ADIDAS-EXTABALL UP女內增高鞋-黑
- 【樂活動】美國COCOONS專業包覆式偏光太陽眼鏡(黑框/綠鍍膜
- Travel Fox (女) - 莫卡辛小流蘇片牛皮娃娃平底鞋- 莓果紅
- 【品味居】蘇里達 柚木色5尺實木三件式床台組合(床台＋蜂巢
- 【cK】TIME 極簡風藍寶石水晶鏡面對錶-金(K4N21646/K4N2364
- 【M2nd】典藏華麗鱷魚背皮包(珍稀皮革系列 湖水綠)
- 楔型鞋MODA Luxury 幾何裝飾羊皮圓頭娃娃楔型鞋－藍
- 【Angemiel安婕米】義大利珠飾 皮革情人手環
- 【JUICY COUTURE】純棉短袖上衣-S號(粉紅色)
安倍夫人呼籲解禁大麻：防止祭神文化消失【北京新浪網】
漢麗軒烤肉店鴨肉變牛肉 員工稱騙過全世界【北京新浪網】
川普耶誕望彌撒 辣妻穿超短裙閃瞎眾人【中央社】
阿富汗首位女機師擔心性命受威脅 尋求美庇護【北京新浪網】
智利7.6級強震未造成人員傷亡 部分公路斷裂【北京新浪網】