原標題：特朗普不滿安理會對以色列新決議 發推批聯合國：太悲哀了

[環球網綜合報導]據英國路透社12月27日報導，26日美國新當選總統特朗普斥責聯合國「實在可悲」，原因是聯合國安理會通過決議要求以色列停止定居點建設計劃，儘管此前特朗普曾經施壓要求美國對此投出反對票。

特朗普在社交網站「推特」上發文稱：「聯合國本身具有巨大的潛力，但它現在卻成為了一個俱樂部，只供人們聚在一起，玩玩樂樂，實在是太可悲了！」。

特朗普此前已提名一名積極支持以色列定居點建設的人士擔當美國駐以色列大使，有分析認為，這可能會讓內塔尼亞胡政府在東耶路撒冷上的政策更加強勢。