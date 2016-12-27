陸持續一中攻勢 黨媒籲回到九二共識中央社 (2016-12-27 10:06)
（中央社記者張淑伶上海27日電）中國大陸26日與日前與台灣斷交的聖多美普林西比宣布復交。中共黨媒人民日報今天刊文，再次呼籲台灣應回到「九二共識」的軌道上。
從美國總統當選人川普月初與總統蔡英文通話、川普在推特上質疑「一個中國」政策，到聖多美普林西比21日與台灣斷交又在26日與大陸復交，每一次事件之後，大陸都發動強烈輿論攻勢宣傳「一中」。
大陸透過官方外交部、國務院台灣事務辦公室的回應，並藉由媒體如中國中央電視台（大陸央視）、報紙及網路媒體控管報導。
人民日報今天的文章與大陸外交部口徑一致，強調大陸與聖國復交是體現了「一個中國」原則是大勢所趨。文章稱， 在「一個中國原則問題」上，大陸沒有任何妥協餘地。
文章指大陸的綜合國力和國際影響力已今非昔比，並呼籲台灣回到「九二共識」，「承認兩岸同屬於一個中國」，這是兩岸關係和平發展的前提和基礎。1051227
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