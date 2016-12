(中央社倫敦26日綜合外電報導)英國流行音樂巨星喬治麥可死訊傳出後,有關他慷慨解囊的故事接連浮現。他不但常幫英國公立醫療系統職員保留演唱會門票,還曾捐出1996年英國冠軍單曲的版稅,幫助數十萬兒童。



英國「衛報」(The Guardian)報導,喬治麥可(George Michael)開演唱會時,經常會幫英國公立醫療系統「國家醫療保健服務」(NHS)職員保留入場券,甚至為曾照護過他母親的一群護士,專門舉辦1場完全免費的演唱會作為答謝。喬治麥可的癌母1997年病逝。



英國歌手及社運人士布萊格(Billy Bragg)表示:「對女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者、跨性別者與對性別認同感到疑惑者(LGBTQ)社群,以及對NHS和弱勢族群的支持,凸顯喬治麥可是個社會運動參與者,也是個偉大的藝人。」



英國慈善機構「兒童專線」(ChildLine)創辦人暨主席倫臣(Dame Esther Rantzen)則披露,喬治麥可把1996年度英國冠軍單曲「Jesus to a Child」的版稅捐給「兒童專線」。



她說,數十萬兒童因他捐的「數百萬」而獲幫助。



喬治麥可的伴侶費勒帕(Anselmo Feleppa)1993年死於愛滋相關疾病。英國愛滋病毒暨健康性愛推廣慈善機構「泰倫斯希金斯信託」(Terrence Higgins Trust)的巴隆(Jane Barron)表示,該機構獲喬治麥可多年支持。



巴隆說:「喬治麥可辭世令人悲傷,他常好心解囊,並捐出讓我們募到重大經費的禮物,幫助愛滋病毒(HIV)感染者。」



她說:「喬治麥可1991年跟艾爾頓強(Elton John)二重唱的『Don't Let the Sun Go Down on Me』,我們感謝能跟其他慈善機構一起愛惠這首歌的版稅。他的慷慨解囊促成了讓HIV感染者得以健康生活、免於偏見和歧視的世界願景。」



另外,喬治麥可也是由慈善援助計畫「樂團援助」(Band Aid)錄製的暢銷單曲「Do They Know It's Christmas?」原始製作者之1,在全球銷售逾200萬張的該專輯,募款逾1900萬英鎊(約新台幣7億4594萬元)用於救濟衣索比亞飢荒。(譯者:中央社何宏儒)1051227