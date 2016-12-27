大陸重慶上午發生規模4.8地震中廣新聞網 (2016-12-27 09:40)
大陸四川重慶「榮昌區」今天上午八點十七分，發生一起規模四點八的地震，地震深度十公里。成都、樂山和宜賓等地都有震感。目前沒有災情報告。
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