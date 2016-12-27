美國駐敘伊司令：消滅「伊斯蘭國」還需2年時間北京新浪網 (2016-12-27 09:31)
原標題：美國駐敘伊司令：消滅「伊斯蘭國」需要2年時間
中新網12月27日電 據俄羅斯衛星網27日報導，美國駐敘利亞和伊拉克軍隊司令斯蒂芬·湯森認為，解放敘利亞拉卡和伊拉克摩蘇爾以及消滅「伊斯蘭國」殘餘需要2年時間。
但是他在接受媒體採訪時並沒有透露最終在敘利亞和伊拉克戰勝「伊斯蘭國」武裝分子的具體期限。他還指出伊拉克軍隊在抵抗武裝分子時展示出的進步。據美國指揮官稱，伊拉克軍人正在掌握在城市條件內使用坦克進行戰鬥的技能。
拉卡被視為「伊斯蘭國」武裝分子的「首都」，也是繼伊拉克摩蘇爾之後恐怖分子在該地區的第二大據點。該市有約30萬居民，2013年被佔領。目前敘利亞反對派軍隊正在進行封鎖和解放該市的行動。
外媒此前援引美國軍方教官的話報導，伊拉克軍方近期將進入解放摩蘇爾行動的新階段，伊拉克的行動從10月開始，參與此次行動的有伊拉克軍方、庫爾德武裝以及美國為首的聯軍。
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