內馬爾：以奪金球獎為目標 但不沈迷中央廣播電台 (2016-12-27 08:53)
目前效力於西甲豪門巴塞隆納隊(Barcelona)的巴西籍足球明星內馬爾(Neymar)26日表示，贏得金球獎(Ballon d'Or)是他個人的目標，但如果他永遠無法獲得象徵足球界最高榮譽的這個獎項，也不會因此而睡不著覺。
在公布於「La Liga」網站的專訪中，內馬爾被問到，對於未被列入今年金球獎最後3位入圍名單中是否感到失望時，他表示：「如果我無法贏得金球獎，也沒有關係。」
內馬爾說：「我不是為了贏得金球獎而踢足球。我是為快樂而踢球，因為我愛它，因為我想踢。很不幸的，只有一個人能夠贏得這個獎。」
內馬爾表示，金球獎當然是他的目標，但「沒得到，我也不會死」。
自2007年巴西足球明星卡卡(Kaka)贏得金球獎後，過去9年來，金球獎由葡萄牙球星「C羅」羅納度(Cristiano Ronaldo)和阿根廷名將梅西(Lionel Messi)輪流獲得。
今年金球獎頒給C羅，這是他第四度榮膺這個最高榮譽；內馬爾在去年曾入圍最後名單，但最終敗給梅西。梅西至今已經拿下5次金球獎。
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