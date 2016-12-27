原標題：美媒：伊購買中國FD2000導彈 價格優於美俄產品

[環球網軍事12月27日報導]據美國戰略之頁網站12月25日報導，伊拉克在防空系統上選擇中國的高端裝備。

文章稱，伊拉克顯然已同意斥資25億美元購買一組中國生產的FD-2000防空系統。中國將提供信貸，伊拉克可拖后一段時間付款，且可用數年時間支付有關款項。伊拉克過去就從中國購買過先進武器。2015年，伊拉克得以採購中國生產的CH-4無人機。該無人機系統與美國的「捕食者」無人機十分相似。FD-2000是紅旗-9的出口型，紅旗-9防空系統曾在2010年成功擊落一枚彈道導彈，還因可以低價取代美國「愛國者」防空系統或俄羅斯S-300防空系統而享有盛譽。這種反導能力對潛在的出口客戶至關重要，中國已讓該防空系統家喻戶曉。

報導稱，當前，中國部署的遠程防空系統以紅旗-9為主，但該國還有大約1/4的防空系統是俄羅斯生產的S-300系統。2003年，中國開始向本國陸軍和海軍交付紅旗-9系統。起初，該系統的戰力要低得多。紅旗-9系統所用雷達的很多技術顯然源自俄羅斯S-300系統的技術。紅旗-9系統所用導彈本身則與美國的「愛國者」導彈十分相似。紅旗-9系統的導彈最大射程約為100公里，導彈重1.3噸，內設無源導引頭。70公里射程型的「愛國者」導彈重1噸，20公里射程專用反導型的「愛國者」導彈的重量只有前者的1/3。S-300系統導彈重1.8噸，射程為200公里。據信，FD-2000系統取消了一些複製自美俄防空系統的較為明顯的設置，這導致其戰力略有降低，但可更有力地對抗有關技術剽竊引發的訴訟。

紅旗-9系統具備移動能力。120型雷達的搭載和操作平台是一輛重型卡車。這種雷達可在15分鐘內進入工作狀態，還可在10分鐘內關閉並重新在公路上機動。120型雷達的最大探測範圍為300公里。中國將向出口客戶分別出售紅旗-9系統和120型雷達。

報導稱，中國軍隊使用的紅旗-9系統大多具備機動能力。陸軍的紅旗-9旅設有一個總部（配有1輛指揮車和4輛通信保養卡車），6個營（每個營配有1輛導彈控制車、1輛目標鎖定雷達車、1輛搜索雷達車和8輛導彈發射車，每輛導彈發射車在彈筒中配有4枚導彈）。

報導指出，S-300和紅旗-9系統均未進行過實戰測試。這很重要，因為俄羅斯設計的防空系統在實戰中一般表現欠佳。俄羅斯人以及當前擁有FD-2000的中國人強調的是價格低廉、令人印象深刻的技術說明書、測試結果以及潛力。