原標題:朴槿惠「親信門」3核心人物被聽證 崔順實安鍾范極力撇清

【環球網報導 記者 李德意】韓國總統朴槿惠身陷「親信門」，進而引爆貪腐醜聞遭受彈劾。據韓聯社報導，「親信門」三位核心人物在12月26日受到朴槿惠政府弄權干政案國政調查特別委員會的非公開接見、聽證。「閨蜜門」主角崔順實否認所有指控，併為所引發的風暴向大眾道歉，還稱準備要終生坐牢。另兩位核心人物在面對指控時，則不同程度地撇清關係。

據韓國《中央日報》報導，查明崔順實弄權干政案的國政調查特別委員會聽證會議員們26日非公開接見了崔順實。韓聯社稱，崔順實否認對其本人的所有指控，包括與朴槿惠共謀向大企業施壓，以不正當手段安排女兒進入梨花女子大學，傳聞在德國藏匿8000億韓元財產等。韓媒稱，崔順實身心疲憊、心情複雜，在近3小時的會面過程中拒絕回答國會議員大部分問題。

26日，韓國國會「朴槿惠政府親信弄權干政案國政調查特別委員會」也針對「親信門」主要涉案人——青瓦台前政策調整首席秘書安鍾范和前總統秘書室附屬秘書鄭虎成舉行非公開聽證會。

據報導，安鍾范說，朴槿惠對Mir財團和K體育財團成立和籌捐，KT、浦項制鐵、現代汽車以捐贈或資助為代價享受優惠做出決定並下達指示。在被問及「起訴書提出的指控中有無其自行判斷和決定的行為」時，安鍾范則回答全都是按朴槿惠的指示行事。

韓聯社稱，鄭虎成在聽證會上大體承認泄密指控，但表示並不是每項工作都受到朴槿惠指示。對於2014年4月16日「世越號」沉船案發生時朴槿惠的行跡，鄭虎成說當天朴槿惠沒有任何日程安排，停留在官邸。

鄭虎成還承認將「總統講話資料」傳達給崔順實，並表示崔順實對此發表過意見並進行過修改。鄭虎成否認崔順實干預政府官員人事任免，但指出崔順實曾說應當由她修訂人事任免內容。