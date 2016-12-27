原標題：印再射可打遍全中國的烈火5遠程導彈 印媒：抗衡中國利器

[環球時報記者 李蘇寧]《印度時報》26日報導稱，印度國防研究與發展組織（DRDO）當天從奧里薩邦惠勒島靶場試射一枚「烈火-5」洲際彈道導彈（ICBM），一旦確認試驗成功，將為其進入印度戰略部隊司令部服役鋪平道路。由於該導彈射程超過5000公里，可攜帶一噸武器載荷，因此被印度媒體普遍視為「抗衡中國的利器」。

報導援引一名DRDO官員的話說：「我們正在研究導彈試射相關參數，尚需要一段時間，才能確定試射是否成功。」據悉，「烈火-5」屬於三級固體燃料導彈，這是該導彈第四次試射。據專家分析，從DRDO官方發佈的消息看，此次試射與前三次一樣均為飛行試驗，目的應該是全面考核導彈的戰術技術性能，檢驗各系統的匹配協調性，驗證設計方案的正確性。按照常規，導彈飛行試驗的內容包括電子儀器檢測，系統的單元、分系統和綜合測試，動力系統試驗，彈頭燒蝕情況和級間分離系統檢驗等。而飛行試驗的性質又分為研製性、鑒定性、驗收性和抽檢性飛行試驗，從「烈火」導彈家族的發展規律看，26日的試射應是「烈火-5」導彈研製階段的最後一次試射，即屬於鑒定性試驗，如果試射成功將邁出交付部隊使用的最關鍵一步。接下來，「烈火-5」將進行全武器系統的一系列大型地面試驗，如全武器系統公路機動與待機、環境試驗、壽命試驗、實彈打靶等，待這些試驗全部完成並審查合格后，即可投入生產定型。

印度媒體多次吹噓「烈火-5」導彈射程足以覆蓋中國全境與部分歐洲地區，印媒曾撰文稱，「烈火-5」具有較高機動性，可使其快速接近射程之外的目標，「假設印度與瑞典發生戰爭，烈火-5部署在印度南部的班加羅爾，那麼它無法打擊7000公裡外的斯德哥爾摩，但如果將其轉移至北部的阿姆利則，就能將斯德哥爾摩納入打擊範圍。同樣，將「烈火-5」移至印度北部甚至可以將中國哈爾濱納入打擊範圍」，言下之意，「烈火-5」通過「靠前部署，機動發射」，就能實現對中國全境所有重要目標的覆蓋。

但種種跡象顯示，印軍夢寐以求的「烈火-5」快速機動發射能力恐怕在相當長時間內難以實現。因此，「烈火-5」導彈要想真正形成令中國「重視」的威懾力，恐怕沒那麼容易。