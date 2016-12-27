還患者一個陽光的葯價（七彩絮語）

彭訓文

來源：人民日報海外版

一直以來，造成老百姓看病難、看病貴的很重要一個原因是葯價虛高。感冒看病就得花個兩三百買葯，誰還敢輕易上醫院？

葯價為什麼這麼高？近日，央視記者在上海、湖南兩地的6家大型醫院的調查給了我們答案。調查發現，當地醫院工作人員公然收受醫藥代表的回扣，部分醫生回扣竟佔到葯價的30%-40%。這麼高的回扣，藥品到了患者手中價格相比供貨價高得離譜就不難理解了。這也從一個側面解釋了為什麼這些年來國家採取多種措施降低葯價，但始終難以徹底解決這個問題。

藥品回扣，表現在「葯」，根源在「醫」。這些明裡拿著國家工資的醫生，私下卻和醫藥代表勾勾搭搭，拿著他們的紅包，乾著哄抬葯價的勾當。但是，很明顯，這並不是這條醫藥流通產業鏈上的全部環節。那些生產大量低劣仿製藥品的企業，為了銷售低質藥品瘋狂通過給回扣來營銷；那些拿了回扣才讓藥品進醫院的領導、科室主任，為了拿紅包對高價葯、低質葯「高抬貴手」。他們的邏輯都一樣：雁過拔毛而已，反正都是患者花錢，與我何干？

他們昧著良心乾的這些勾當，苦的是為看病而陷入困境的千萬家庭，讓很多人如今怕看病，怕小病治成大病，怕沒病看成有病，更怕因為信息的絕對不對稱讓自己身處無從選擇的境地。

對於國家而言，葯價居高不下，不僅造成了政府醫保資金不堪重負，更是讓已經走向深水區的醫改新政難破醫藥業長期面臨的困局。根據國家衛計委發佈的《2015年我國衛生和計劃生育事業發展統計公報》，全國醫療總費用中，門診藥費佔48.3%，住院藥費佔36.9%，而英美等發達國家藥費佔比僅為10%左右。

讓患者用最少的醫療費支出，獲得最大的健康效益，這是醫藥改革的核心。藥費降不下來，醫改談何成功？藥品從藥廠到患者手中，其中所有環節都可能把它當做「唐僧肉」，誰都想咬一口。因此，肅清藥品回扣問題需要從藥品審批、生產、流通、使用環節進行綜合整治。

對於那些製造劣質藥品的葯企，應該通過仿製葯一致性評價來加以淘汰。同時，應儘快改革招標採購機制，允許公立醫院單獨或組團採購，建立醫院與生產企業直接交易的互聯網平台，通過充分的市場化競爭，催生優質低價的藥品市場。

對於層層加碼的中間環節，應加快推行從生產到流通和從流通到醫療機構各開一次發票的「兩票制」等制度，讓醫院與藥品生產企業直接結算藥品貨款，讓藥品生產企業與配送企業結算配送費用，大力壓縮中間環節。要繼續痛打違法亂紀的醫藥代表，讓他們不敢給「小信封」，回到產品介紹、學術推廣的正途。

對於醫院和醫生群體，除了加強道德規範之外，應繼續破除公立醫院以葯補醫機制，提高醫療服務價格，引導公立醫院及其工作人員從依靠銷售藥品轉為依靠提高服務效率和服務質量增加收入，讓醫生通過診療服務賺「陽光錢」。

當然，自律之外，還要以制度的他律對醫院、醫生進行監督。通過建立衛生行政主管部門的監督、醫院內部民主監督、政府部門審計、紀檢機關檢查等多管齊下的綜合監管體系，讓醫院、醫生不敢收「回扣」。

藥品零差價是國家「十三五」規劃中關於醫藥改革的重要內容，也是老百姓的長久期盼。希望這次曝光能促使有關方面深入反思醫藥行業中長期存在的藥品回扣頑疾，還百姓、患者一個陽光的葯價。