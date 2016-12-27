日本中小企業對華轉讓趨增 日媒：沒人接班

核心提示：「轉讓使用甲魚提取物的營養保健品銷售企業的股份。轉讓原因是沒有接班人。」主要在上海開展業務的日系諮詢公司上海樂司凱信息科技網上可以查到這樣的企業併購信息。

來源：參考消息網

參考消息網12月27日報導 日媒稱，由於缺少接班人的情況日趨嚴重，日本越來越多的中小企業開始將中國企業列入了業務繼承的選項。在諮詢公司運營的網上併購平台上，接連有日本企業進行登記，希望將自己的企業轉讓給中國企業。

尋求轉讓的日企大多是中小企業

日本經濟新聞中文網12月26日報導，「轉讓汽車試製品的製作企業。主要交易客戶是豐田汽車。製造展示等用途的汽車車體試製品，銷售額為5億日元。轉讓原因是沒有接班人。」「轉讓使用甲魚提取物的營養保健品銷售企業的股份。轉讓原因是沒有接班人。」

主要在上海開展業務的日系諮詢公司上海樂司凱信息科技網上可以查到這樣的企業併購信息。該公司從2016年開始在網上展開介紹中日間併購項目和技術合作的業務。據該公司稱，目前已經有超過100家企業登記，其中很多是日本企業希望向中國企業轉讓股份的案件。

該諮詢公司的總經理島津秀和表示「在缺少接班人的背景下，很多日本經營者即便並未明確提出繼承業務，也有不少希望出售股份」。其中，以經營者的手腕、人脈和個人的信用為經營基礎的日本中小企業居多。如果接班人問題表面化可能會對業務產生影響，這也被認為是日本企業想在掩蓋接班人問題的同時在海外尋找轉讓對象的原因之一。

報導稱，中國企業成為轉讓對象的背景是人民幣的持續貶值。很多中國企業經營者都表示，收購海外企業的可能性加大。

2/3日企稱「沒有接班人」

報導稱，由於日本老齡化進程的加速，不少日本企業為找不到接班人而苦惱。帝國徵信公司2016年1月發佈的調查結果顯示，占日本國內企業2/3的66.1%的企業回答「沒有接班人」。

從規模來看，銷售額不到1億日元的小微企業方面，缺少接班人的企業佔整體的約8成，達到非常高的水平。

今後預計將有越來越多的日本企業向中國企業轉讓股份。由於文化差異等原因，談判無法順利推進的案例有很多，但在尋找業務繼承者的問題上，日本企業仍有必要將外國企業納入考慮對象。