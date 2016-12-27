原標題：陳政高：2017年重點解決好「住有所居」等民生關切問題

新華社北京12月26日電（記者王優玲）住房城鄉建設部部長陳政高26日說，2017年將重點解決好「住有所居」等民生關切問題，抓好房地產調控，確保房地產市場平穩健康發展。

陳政高在當日舉行的住建工作會議上說，要抓好熱點城市防泡沫、防風險工作。把思想統一到中央的決策部署上來，堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，支持居民自住購房需求，抑制投資投機性購房。要按照供給側結構性改革的要求，繼續堅定不移抓好三四線城市和縣城房地產去庫存。

他說，要加快推動住房租賃市場立法，推進機構化、規模化租賃企業發展，努力構建購租並舉的住房制度。加強住房市場監管和整頓，規範開發、銷售、中介等行為。加快研究建立符合國情、適應市場規律的房地產基礎性制度和長效機制。

在完善住房保障體系方面，陳政高說，明年將安排600萬套棚改任務，確保完成棚改三年計劃。繼續因地制宜推進貨幣化安置。進一步做好公租房工作。推進公積金體制改革，用好用足公積金。有序推進老舊小區和住宅宜居綜合改造。

在人們持續關注的「城市病」治理上，陳政高說，要加快補齊城市基礎設施短板，持續整治城市黑臭水體，加快推動海綿城市建設。據了解，明年我國將新開工地下綜合管廊2000公里以上，爭取新開工和竣工軌道交通各500公里以上。並推行垃圾分類制度，推進建築垃圾資源化利用工作。

在城市規劃方面，陳政高說，要切實提高城市規劃權威性，充分發揮規劃龍頭作用。利用信息技術、衛星遙感技術，實現發現規劃違法行為的全覆蓋。努力實現城鄉規劃法與刑法的銜接。繼續抓好治理違法建築工作，確保五年完成任務。

陳政高說，要狠抓農村人居環境改善十項工程，促進城鄉統籌發展，明年將新安排314萬戶改造任務。此外，要進一步強化質量安全監管，提升工程質量水平，確保人民生命財產安全。