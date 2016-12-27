台方統計：11月大陸來台遊客同比下降逾四成北京新浪網 (2016-12-27 04:15)
原標題：台方統計：11月大陸來台遊客同比下降逾四成
新華社台北12月26日電（記者劉劼）台灣觀光部門公佈的最新數據顯示，11月大陸來台遊客數量同比下降43．25％。來台大陸遊客降幅已連續三個月維持四成左右，預計全年將減少近80萬人次。
數據顯示，11月份大陸來台遊客為20．3萬人次，較去年同期的35．77萬人次下降了15．47萬人次。目前，大陸仍為台灣第一大客源地。
有台灣業者指出，由於民進黨當局不承認「九二共識」，兩岸關係受到衝擊，原本就減少的來台陸客人數，在發生「7·19」火燒大陸遊客團遊覽車事件后更受衝擊。預計12月份來台大陸遊客的數據更加悲觀。
據台方統計，今年1月到11月來台陸客人數為324．2萬人次，預計全年人數將比去年減少近80萬人次。
大陸遊客銳減給台灣的航空、飯店、餐飲、遊覽車、夜市攤販等行業業者造成巨大衝擊。台灣觀光部門調查發現，按每位陸客平均停留7天計算，僅11月份就減少了近81億元新台幣的觀光收入。有旅遊業者感慨地說，今年是「台灣觀光史上最冷的冬天」，而且「明年可能比今年更慘」。
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