依法保障中醫的發展空間（人民時評）

某種程度上講，擁有中醫和西醫兩種方法，才是我們的比較優勢。再不立法保護中醫藥，中醫藥的國際標準都有可能不再是我們說了算，到時候恐怕悔之晚矣

王君平

來源：人民日報

25日，備受關注的《中華人民共和國中醫藥法》通過全國人大常委會三審表決，明年7月1日起正式實施。這是我國第一部全面、系統體現中醫藥特點的綜合性法律，對於中醫藥行業發展具有里程碑意義。

立法保護，對中醫的發展至關重要。近代以來，隨著西醫的傳入，中醫的地位不斷受到挑戰，甚至有存亡之危。1917年，余雲岫在《靈素商兌》一書中，就主張「廢醫存葯」。自此以後，社會上歧視中醫藥、否定中醫藥、取消中醫藥的說法和做法一直不斷，一有風吹草動就引發存廢的爭議。鑒於中醫的生存環境堪憂，中醫學家董建華院士1983年提議中醫藥立法，通過法律來保護中醫藥的發展空間。

儘管「發展現代醫藥和我國傳統醫藥」被寫入了憲法，但由於專門的中醫藥法遲遲未能出台，中醫藥的特色和優勢沒有得到明確的一致認可，極大地影響了中醫藥事業的發展。在具體的醫藥衛生工作中，「中西醫並重」的方針也未完全落到實處。現行醫師管理、藥品管理制度「以西律中」，中醫西化、中藥西管，不適應中醫藥特點和發展需要。一些醫術確有專長的中醫工作者，無法通過考試取得醫師資格；醫療機構中藥製劑品種萎縮明顯。數據顯示，2014年獲批的501個新葯批文中，中藥只有11個，僅佔2.19%。

某種程度上講，擁有中醫和西醫兩種方法，才是我們的比較優勢。一味地否定中醫，等於是從兩條腿走路，變成一條腿走路。近年來，中醫藥界通過持續發揮特色優勢，贏得了世界範圍的認同。2015年，中國中醫科學院終身研究員屠呦呦因為在中醫藥學方面的突出貢獻，實現中國大陸科學家諾貝爾獎零的突破；在中醫藥法三審前，現代中藥國際化實現重大突破，復方丹參滴丸成為全球首個完成美國葯監局Ⅲ期臨床試驗的復方中藥。

立法保護中醫藥，不只是出於民族情感，更是現實需要。因為，中醫藥在海外的傳播發展，已經對我們在這個領域的話語權形成了挑戰。國際標準化組織收載針灸針、中藥材重金屬限量等7個標準；13個中藥46個標準被美國藥典收載；丹參、三七等66個中藥標準收入歐洲藥典。再不立法保護中醫藥，中醫藥的國際標準都有可能不再是我們說了算，到時候恐怕悔之晚矣。

我們說中醫的發展需要立法保護，並不意味著是要回到過去，而是要在繼承和創新的基礎上弘揚中醫藥，更不排除借鑒西醫的科學方法來進一步發展中醫藥。屠呦呦等科學家的成功證明，中醫藥是一座有待挖掘的富礦，只要更多有識之士突破學科的成見和偏見，不僅能解決自身發展的難題，還能為人類健康做出更多的貢獻。

習近平總書記指出，中醫藥學是中國古代科學的瑰寶，也是打開中華文明寶庫的鑰匙。正視中醫藥這一祖先留給我們的寶貴財富，把它繼承好、發展好、利用好，是建設健康中國的題中之義，也是對優秀文明的重要擔當。