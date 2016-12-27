光纖寬頻用戶佔比達到72%，4G用戶突破7億戶

速度快了 費率低了 上網爽了

今年我國互聯網行業收入增長超過40%

來源：人民日報

本報北京12月26日電 （記者王政）「今年，我國互聯網行業收入增長超過40%。」在今天召開的全國工業和信息化工作會議上，工業和信息化部部長苗圩說，預計全年，全國規模以上工業增加值增長6%，其中，電信業務總量、業務收入分別增長53%和5.1%，軟體和信息技術服務業收入增長15%。

「互聯網行業增速遠超其它行業，一方面得益於移動互聯網高速發展的紅利；另一方面，輕資產運營的互聯網企業尤其是平台企業，當用戶數量突破關鍵臨界點后，不僅規模效應十分顯著，受宏觀經濟波動的影響也較小。」中國信息通信研究院政經所經濟部門副主任韋柳融認為，互聯網行業的高速發展同樣離不開我國網路基礎設施建設的提速。

苗圩介紹說，今年，通信產業完成投資超過4300億元，全國所有地市基本建成光纖網路城市，光纖寬頻用戶佔比達到72%，4G用戶突破7億戶，全國IPTV（互動式網路電視）用戶已達8200萬戶；全國固定寬頻平均接入速率達到2015年的2倍；新增3個互聯網骨幹直連點，網間帶寬新擴容950G。

為填平城鄉信息鴻溝，2015年底啟動的電信普遍服務試點項目進展順利，截至目前，共下達中央財政補助資金87億元，帶動基礎電信企業投資230億元，支持3.1萬個貧困村在內的10萬個行政村寬頻建設和升級改造，超額完成全年目標任務。

「觀察互聯網行業發展趨勢，有兩個最直觀的指標，一是4G用戶數，截至今年11月，我國4G用戶已達7.3億戶，每個月新增用戶數在2000萬上下，這主要得益於2G、3G用戶向4G的遷移。」工信部通信清算中心項目副主任翟尤告訴記者，還有一個指標是寬頻用戶數，截至11月底，我國寬頻用戶接近3億戶，其中20Mbps以上速率用戶達到2.2億戶。網路技術設施建好了，速率上去了，流量平均資費水平降下來了，老百姓用起來才方便，才敢用，互聯網上面的應用才能更好地發展，這是互聯網行業發展的基礎。

「加快高速寬頻網路建設，打通入戶最後一公里，加快農村及偏遠地區4G網路覆蓋，是2017年通信技術設施建設的主攻方向。」苗圩指出，明年要實現全國城市家庭具備100Mbps光纖接入能力，部分城市提供1G超高帶寬服務，80%以上的行政村實現光纖到村。支持3萬個以上行政村寬頻建設升級，力爭寬頻網路再覆蓋8000個貧困村。完成互聯網網間帶寬擴容1000G，新增3個互聯網骨幹直連點。促進市場競爭，重點推動移動流量平均資費進一步下降，鼓勵基礎電信企業推出面向農村地區的優惠資費。

「當前，智能手機的滲透率、電子商務移動端的交易量已很高，這意味著移動互聯網行業的紅利正進入尾聲。」韋柳融說，2017年工信部提出的主要預期目標中，互聯網行業收入增長目標只有26%，就是充分考慮到了這一趨勢。不過，韋柳融認為，除了等待智能互聯網時代的到來，我們還有很多潛力可挖掘，其中，以大數據、雲計算、物聯網為載體的工業互聯網將成為下一個業務爆發點。

而實施智能製造工程，讓我國製造業企業從數字化起步，逐步實現網路化，最終達到智能化的終極目標，正是工信部選擇的工業化與信息化深度融合的主攻方向。苗圩說，2015年實施的46個智能製造試點示範項目，平均生產率提高了38%，能源利用率提升了9.5%，研製周期比過去縮短了35%。2016年實施的63個試點示範項目也取得了明顯成效。2017年工信部將在流程製造、離散型製造、網路協同製造、大規模個性化訂製、遠程運維服務等方面遴選90個左右的試點示範項目，制修訂50個以上的智能製造標準，培育10個以上主營業務收入超過10億元的智能製造系統解決方案供應商。