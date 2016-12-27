一次突擊揪54處漏洞北京新浪網 (2016-12-27 04:29)
原標題：一次突擊揪54處漏洞
楚天金報訊 金報訊(記者沈度 通訊員李翔)天門市公安局多個警種部門近日聯合行動，深入賓館、酒店、歌廳等娛樂場所突擊檢查，發現消防隱患54處。
聯合行動期間，天門市副市長、公安局局長吳波榮於24日晚深入國貿商場、中百倉儲及城區重點路段和重點娛樂場所，實地查看消防安全疏散通道是否暢通，消防栓和滅火器配備是否良好，其要求各警種通力協作，全力守護天門平安。此次行動共檢查賓館旅社31家、公共娛樂場所28家，發現消防隱患54處，當場整改38處。
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